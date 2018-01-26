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Общество

Представитель Общественного совета в Дзержинске Нижегородской области задержал подозреваемого в краже

27 января 2018 11:26  [316] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представитель Общественного совета в Дзержинске Нижегородской области задержал подозоеваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону 27 января 2018 года.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Дзержинску обратился председатель Общественного совета Сергей Романов, который сообщил, что им был задержан мужчина, пытавшийся похитить запасное колесо с автоприцепа, находившегося на территории одного из складских комплексов по улице Речное шоссе.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 51-летний житель Нижнего Новгорода, который был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
Кража МВД
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