Представитель Общественного совета в Дзержинске Нижегородской области задержал подозреваемого в краже

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Представитель Общественного совета в Дзержинске Нижегородской области задержал подозоеваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону 27 января 2018 года.
Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Дзержинску обратился председатель Общественного совета Сергей Романов, который сообщил, что им был задержан мужчина, пытавшийся похитить запасное колесо с автоприцепа, находившегося на территории одного из складских комплексов по улице Речное шоссе.
Злоумышленником оказался ранее не судимый 51-летний житель Нижнего Новгорода, который был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.
По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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