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Общество

Первый форум молодежных инициатив прошел в нижегородском Заксобрании

26 апреля 2024 14:25  [71] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном Собрании прошел первый форум молодежных инициатив "Модель Законодательного Собрания Нижегородской области".

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, лучшие проекты оценили и отметили наградами председатель регионального парламента Евгений Люлин и депутаты.

Форум представляет собой двухдневный интенсив, в ходе которого участники презентовали свои инициативы депутатам регионального парламента и экспертам.

"Как студент, веду очень активную жизнь: люблю участвовать в форумах, мозговых штурмах, активностях. Как будущий юрист, решил, что творчество можно объединить с юридической практикой. Решение нашлось в Законодательном Собрании. Считаю, что такое мероприятие принесет пользу как молодым людям, так и депутатам. Думаю, что у проекта есть будущее, а мы с командой будем рады продолжить его реализацию", - рассказал автор и руководитель первого форума молодежных инициатив "Модель Законодательного Собрания Нижегородской области" Руслан Фролов.

На форум было подано свыше 100 заявок. Из общего списка отобрали 58 инициатив. Участники полуфинала разделились на 8 секций, охватив своим вниманием публичную власть, образование, спорт, экономику, экологию, семью, транспорт, градостроение и земельные отношения. С каждым проектом работала конкурсная комиссия, куда вошли депутаты регионального парламента.

Из предложенных инициатив в финал вышло только 9 лучших. Они касались субсидирования военнослужащих, индексации размера регионального материнского капитала, создания специальных комнат в общежитиях для молодых семей, введения поощрения для учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, запрета курения, предоставления льгот аспирантам вузов на проезд в общественном транспорте.

Участники финала голосовали за каждую инициативу, как депутаты на заседании Законодательного Собрания. Доработкой лучших проектов займутся члены нового состава Молодежного парламента. Самые активные участники форума получат возможность пройти практику в региональном парламенте и принять участие в рабочих группах по доработке их проектов.

"Мы получили интересные и проработанные идеи из совершенно разных сфер. Все они найдут применение в законодательных актах Нижегородской области. Важно, что совсем еще молодые ребята сегодня убедились в том, что любая разумная инициатива, направленная на положительное изменение жизни вокруг нас, может быть реализована независимо от возраста и статуса ее создателя. Идеи и неравнодушие – главное в нашей работе! Предложений у ребят много, и воля для их воплощения тоже есть. Уверен, что именно эти инициативные ребята станут участниками всех положительных изменений на нашей нижегородской земле", - резюмировал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что "Молодая Гвардия" проводит в муниципалитетах Нижегородской области стратсессии с представителями молодёжи.

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Теги:
Законодательное собрание Молодежь
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