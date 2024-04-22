Дорожное движение на Нижне-Волжской набережной будет оптимизировано Общество

На Нижне-Волжской набережной для удобства автолюбителей будет усовершенствовано дорожное движение.

Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", оптимизация коснется двух перекрестков. Так, на светофоре на перекрестке Нижне-Волжской набережной и улицы Широкой появится дополнительная секция для поворота с набережной налево – в сторону Зеленского съезда. Кроме того, для поворачивающих авто планируется выделить отдельную фазу. Ожидается, что это увеличит пропускную способность и сделает поворот бесконфликтным и более безопасным.

Помимо этого, поменяется движение на выезде с Нижне-Волжской набережной на площадь Благовещенскую. В целях снижения пробок на данном участке увеличат количество полос с двух до трех для движения по набережной со стороны улицы Черниговской. Это также позволит изменить режимы работы светофора на перекрестке - время для левого поворота с набережной в сторону Канавинского моста будет увеличено.

По словам специалистов ЦОДД, повышение пропускной способности перекрестка улучшит дорожную ситуацию и на повороте с набережной на пл. Маркина и ул. Рождественскую. Ранее здесь была выделена дополнительная полоса для поворота налево, а на светофоре, для пропуска большего количества транспорта, был установлен режим работы с отсечкой встречного транспорта.

В ЦОДД уверены, что изменения в организации дорожного движения на перекрестках снизят количество пробок на Нижне-Волжской набережной и поможет водителям проезжать по улице Рождественской.

Ранее сообщалось, что движение у Дворца спорта на Гагарина закроют 27 и 29 апреля.