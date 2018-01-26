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Общество

Фирменный поезд "Горький" появился в нижегородском метро к 150-летию писателя

28 января 2018 12:07  [234] Общество

Фото: Страница Олега Шакиоского

Фирменный поезд "Горький" появился в нижегородском метро к 150-летию Максима Горького. Об этом один из авторов этого проекта Олег Шакирский сообщил на своей странице Вконтакте.

Согласно информации, на борту головного вагона указан маршрут: "Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород", что не только подчёркивает личность писателя, но и отражает периоды смены имён города. Курсировать состав будет попеременно по Автозаводской и Сормовской линиям, между станциями "Горьковская" - "Парк культуры" и "Горьковская" - "Буревестник".

Интерьер всех четырёх вагонов поезда оформлен цитатами из произведений Горького, архивными фотографиями, биографическими подробностями жизни писателя. Кроме того, в каждом вагоне есть информация об объектах культуры Нижнего Новгорода, связанных с именем Горького.

Таким образом, поезд "Горький" становится своего рода гидом по горьковским местам Нижнего Новгорода для нижегородцев и гостей города. Дизайн и реализацию проекта выполнила нижегородская рекламная группа "Хорошие идеи". Авторы проекта – Олег Шакирский и Ната Водопьянова. На проработку эскизов ушло несколько месяцев. Большую помощь в подготовке материалов оказали библиотекарь Анна Медведева и фотограф Андрей Теребилов.

Напомним, ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов.

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