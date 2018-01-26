Восемь "печных" пожаров зарегистрировано в Нижегородской области 28 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь пожаров, причиной которых стала неисправность отопительных печей, было зарегистрировано в Нижегородской области 28 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, огнём повреждены семь бань и один личный жилой дом на общей площади 75 кв. метров. Пожары были зарегистрированы в Шатковском, Починковском, Воскресенском, Арзамасском, Вачском, Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области.

По предварительным данным, причиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, а также нарушения при их эксплуатации.