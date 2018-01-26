Последние новости рубрики Культура и отдых
29 января 2018 13:16  [48] Нижегородские писатели получили награды на всероссийском конвенте "Басткон-2018"
29 января 2018 11:15  [375] Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом премии Grammy
26 января 2018 13:37  [572] Торжественное открытие Года 150-летия со дня рождения Максима Горького
24 января 2018 16:47  [309] Юбилейный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января
24 января 2018 15:06  [464] Год 150-летия со дня рождения Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" 25 января
24 января 2018 11:42  [340] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода раздаёт открытки-"Татьянки" в преддверии Дня студента
23 января 2018 18:26  [290] Проведение II фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля
23 января 2018 17:13  [433] "Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - Татьяна Виноградова
23 января 2018 16:38  [697] "Основные проблемы вхождения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" касаются инфраструктуры", - Александр Сериков
23 января 2018 13:34  [435] Минкульт РФ начал прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо"
Культура и отдых

Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом премии Grammy

29 января 2018 11:15  [375] Культура и отдых
Даниил Трифонов

Даниил Трифонов

Фото: daniiltrifonov.com

Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом международной премии Grammy 28 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Согласно опубликованной информации, Даниил Трифонов получил премию в номинации "лучшее классическое инструментальное соло" за альбом Transcendental. На официальном сайте музыканта уточняется, что альбом, в который вошли этюды Ференца Листа, был выпущен им в октябре 2016 года.

Напомним, что в 2014 году Даниил Трифонов также был номинирован на Grammy, но тогда премию не получил.

СПРАВКА:
Даниил Трифонов родился в 1991 году в Нижнем Новгороде и начал заниматься музыкой с пяти лет. Продолжил обучение в Московской детской музыкальной школе имени Гнесиных музыку.

В 2011 году он стал победителем на конкурсах имени Чайковского и имени Рубинштейна. В январе 2013 года заключил контракт со студией звукозаписи Deutsche Grammophon. Первый диск Даниила Трифонова, выпущенный под этим лейблом (Trifonov:The Carnegie Recital), был записан во время дебютного выступления пианиста в Карнеги-холле.

В дискографию пианиста входит диск с произведениями Шопена, выпущенный студией Decca, и запись первого фортепианного концерта Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, изданная лейблом Mariinsk.Лауреат XIV Международного конкурса имени Чайковского в Москве.

"Grammy" — музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 года. "Grammy" присуждается ежегодно в 108 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами Recording Academy (Академии звукозаписи).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph