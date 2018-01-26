Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом премии Grammy Культура и отдых

Даниил Трифонов Фото: daniiltrifonov.com

Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом международной премии Grammy 28 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Согласно опубликованной информации, Даниил Трифонов получил премию в номинации "лучшее классическое инструментальное соло" за альбом Transcendental. На официальном сайте музыканта уточняется, что альбом, в который вошли этюды Ференца Листа, был выпущен им в октябре 2016 года.

Напомним, что в 2014 году Даниил Трифонов также был номинирован на Grammy, но тогда премию не получил.

СПРАВКА:

Даниил Трифонов родился в 1991 году в Нижнем Новгороде и начал заниматься музыкой с пяти лет. Продолжил обучение в Московской детской музыкальной школе имени Гнесиных музыку.

В 2011 году он стал победителем на конкурсах имени Чайковского и имени Рубинштейна. В январе 2013 года заключил контракт со студией звукозаписи Deutsche Grammophon. Первый диск Даниила Трифонова, выпущенный под этим лейблом (Trifonov:The Carnegie Recital), был записан во время дебютного выступления пианиста в Карнеги-холле.

В дискографию пианиста входит диск с произведениями Шопена, выпущенный студией Decca, и запись первого фортепианного концерта Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, изданная лейблом Mariinsk.Лауреат XIV Международного конкурса имени Чайковского в Москве.

"Grammy" — музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 года. "Grammy" присуждается ежегодно в 108 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами Recording Academy (Академии звукозаписи).