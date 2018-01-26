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Общество

Михаил Шаров вручил благодарственные письма участникам нижегородского Межнационального совета

29 января 2018 18:32  [680] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров вручил Благодарственные письма за активное сотрудничество и большой вклад в укрепление межнациональных отношений участникам Межнационального совета.

Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 29 января 2018 года. Среди награжденных были: председатель Нижегородской региональной еврейской национально-культурной автономии Эдуард Чапрак, председатель Нижегородской областной общественной организации общества белорусской культуры Наталья Пинякова, председатель региональной общественной организации "Конгресс ираноязычных народов" Эрадж Боев и исполнительный директор областной общественной организации "Нижегородская армянская община" Саркис Микаелян.

По словам Шарова, задача по укреплению межнациональных отношений в 2018 году является одной из приоритетных.

"Активное сотрудничество и взаимовыручка среди большого количества диаспор, представленных в Канавинском районе – это, безусловно, важно. В этом году необходимо продолжать укреплять дружеские отношения проведением совместных мероприятий, дружеских визитов. Эта задача является одной из приоритетных", - сказал Шаров.

Напомним, что межнациональный фестиваль "Мы вместе!" проходил в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!", который проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей - стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В Нижнем Новгороде он получит свое продолжение в 2018 году.

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