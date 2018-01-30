Долг ДУКов пяти районов Нижнего Новгорода за электричество превысил 200 млн рублей на 24 января 2018 года Общество

Наибольшие долги перед ПАО "ТНС энерго НН" за электроэнергию в Нижегородской области накопили коммунальщики и бюджетники. Об этом пресс-служба общества сообщила 30 января 2018 года.

Согласно информации, в перечне потребителей-неплательщиков преобладают предприятия ЖКХ и исполнители коммунальных услуг, а также организации, финансируемые из бюджетов разных уровней. Среди предприятий ЖКХ наибольшую задолженность имеет МУП "Водоканал" Кстовского района – 63,7 млн рублей.

Среди исполнителей коммунальных услуг самые большие долги у домоуправляющих компаний Советского, Канавинского, Московского, Нижегородского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, их совокупный долг на 24 января года составляет свыше 201,4 млн рублей.

Среди клиентов, финансируемых из федерального бюджета, наибольшие долги за электроэнергию имеют предприятия ГУФСИН по Нижегородской области.

Среди действующих промышленных предприятий наибольшая задолженность числится за электротехническим заводом ОАО "ЛЭТЗ" (Лысково) - свыше 39 млн рублей.