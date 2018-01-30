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Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2017 года

30 января 2018 16:27  [121] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2017 года. Об этом директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января 2018 года.

По ее словам, за указанный срок регион увеличил товарооборот с $4 млрд 134 млн до $6 млрд. Из них экспорт продукции составил $3,359 млрд, импорт - $2,611 млрд. По итогам статистических данных в 2017 году наблюдалось превышение общероссийских показателей темпов роста товарооборота почти в два раза.

Основными деловыми партнерами Нижегородской области в ушедшем году по-прежнему остались Беларусь, Украина, Германия, Финляндия, Нидерланды, Китай. Казахстан, Турция, Франция, Австрия, Польша, Чехия. Наиболее крупными из них стали: Беларусь ($929 млн), Германия ($474 млн), Украина ($478 млн).

Как отметила Гусева, в 2017 году по линии правительства регион посетили 28 бизнес-миссий из 18 стран. Наиболее крупные из них прибыли из Дании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Южной Кореи. Всего Нижегородскую область посетило 250 зарубежных делегаций, из них по линии правительства региона: более 100 иностранных делегаций в составе более 400 человек. Кроме того, состоялись 38 визитов посольств иностранных государств из 27 стран, в том числе в область прибыли 15 послов из Афганистана, Боливии, Венгрии, Греции, Дании, Израиля, Индонезии, Кубы, Мальты, Нидерландов, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии. По линии органов местного самоуправления регион посетило более 150 иностранных делегаций.

Напомним, что по итогам девяти месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос также в полтора раза.

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