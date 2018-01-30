Последние новости рубрики Общество
31 января 2018 14:15  [7] Экологи пожаловались в нижегородское минэкологии на загрязнения на бывшем "Дзержинском оргстекле"
31 января 2018 14:11  [19] Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено в Советском районе Нижнего Новгорода 30 января
31 января 2018 14:06  [27] Количество жалоб дольщиков в Роспотребнадзор в Нижегородской области выросло почти на 50% за 2017 год
31 января 2018 13:27  [353] Суд в Нижегородской области взыскал 2 млн рублей с виновного в убийстве экс-военнослужащего
31 января 2018 12:43  [89] Карантин по бешенству введен в Сергачском районе Нижегородской области
31 января 2018 12:32  [362] Прокуратура выявила нарушения в деятельности руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова
31 января 2018 12:12  [213] Муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся 133 автобусов на время матчей ЧМ
31 января 2018 11:22  [197] Прокуратура выявила нарушения при проведении нижегородским МП "ГУК" закупки у единственного поставщика
31 января 2018 10:49  [783] Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на трассах М-7 и Р-159 Нижегородской области
31 января 2018 10:16  [163] Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 31 января
Общество

Прокуратура выявила нарушения при проведении нижегородским МП "ГУК" закупки у единственного поставщика

31 января 2018 11:22  [197] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при проведении МП "Городская управляющая компания" (ГУК) закупки у единственного поставщика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила прокуратура региона 31 января 2018 года.

Согласно информации, ГУК в октябре 2017 года провела закупку у единственного поставщика на аварийно-восстановительный ремонт оголовков дымовых труб и вентканалов многоквартирного дома 22 по ул. Коперника в Ленинском районе. Проведение закупки именно у единственного поставщика ГУК мотивировало п.9 ч.1 ст.93 Закона №44 (то есть, вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).

Однако, по мнению районно прокуратуры, которая в январе 2018 года провела проверку деятельности предприятия, у заказчика имелась возможность прогнозировать и контролировать сложившуюся ситуацию в течение определенного периода времени, то есть условия внезапности и чрезвычайности отсутствовали. Таким образом, контракт должен быть заключен по результатам закупки проведенной конкурентным способом (конкурс, аукцион).

В связи с этим прокуратурой в отношении ответственного лица управляющей компании возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Санкция статьи предусматривает наложение штраф на должностных лиц в размере 30 тысяч рублей.

В адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph