Прокуратура выявила нарушения при проведении нижегородским МП "ГУК" закупки у единственного поставщика Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при проведении МП "Городская управляющая компания" (ГУК) закупки у единственного поставщика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила прокуратура региона 31 января 2018 года.

Согласно информации, ГУК в октябре 2017 года провела закупку у единственного поставщика на аварийно-восстановительный ремонт оголовков дымовых труб и вентканалов многоквартирного дома 22 по ул. Коперника в Ленинском районе. Проведение закупки именно у единственного поставщика ГУК мотивировало п.9 ч.1 ст.93 Закона №44 (то есть, вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).

Однако, по мнению районно прокуратуры, которая в январе 2018 года провела проверку деятельности предприятия, у заказчика имелась возможность прогнозировать и контролировать сложившуюся ситуацию в течение определенного периода времени, то есть условия внезапности и чрезвычайности отсутствовали. Таким образом, контракт должен быть заключен по результатам закупки проведенной конкурентным способом (конкурс, аукцион).

В связи с этим прокуратурой в отношении ответственного лица управляющей компании возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Санкция статьи предусматривает наложение штраф на должностных лиц в размере 30 тысяч рублей.

В адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.