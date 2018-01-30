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Общество

Количество жалоб дольщиков в Роспотребнадзор в Нижегородской области выросло почти на 50% за 2017 год

31 января 2018 14:06  [279] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество жалоб дольщиков в Роспотребнадзор в Нижегородской области выросло почти на 50% за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства 31 января 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году в управление поступило более 8,5 тысяч обращений потребителей, что не превышает уровня 2016 года. Наибольшее количество жалоб зарегистрировано на сферы ЖКХ – 2480 (29,1%), торговли – 2421 (28,4%), оказание бытовых услуг – 821 (9,6%), услуги связи – 806 (9,4%), деятельность на финансовом рынке –518 (6,1%), платные медицинские услуги – 228 (2,7%), прочие – 824 (9,7%).

В сравнении с прошлым годом ведомство отмечает рост обращений в 2,3 раза в сфере гостиничных услуг, а также рост на 52% жалоб на услуги связи, и на 46,9% - в сфере долевого строительства. В сфере связи обращения касались качества, правомерности начисления платы, навязывания и подключения дополнительных платных услуг без согласия потребителя, непредоставление информации о повышении тарифов.

Обращения на действия застройщиков долевого строительства касались нарушений сроков передачи квартир, обнаружением дефектов, невыплаты неустойки за нарушение сроков сдачи объекта.

По данным ведомства, в сфере ЖКХ подавляющее большинство обращений связано с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества, с правильностью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, выставлением к оплате задолженности за услуги ЖКХ, также в ряде случаев потребители заявляли о неправомерном отключении подачи коммунального ресурса, ненадлежащее содержание общего имущества. "Данные обращения направлялись для рассмотрения по подведомственности в государственную инспекцию Нижегородской области. Количество жалоб потребителей ЖКУ возросло на 9,3%", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем отмечается, что снизилось количество обращений на общественное питание – на 50,5%, транспортные услуги – на 29,8%, деятельность на финансовом рынке – на 48%, и на риэлторскую деятельность - на 36%.

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