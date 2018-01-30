Горадминистрация не планирует расширять дороги и организовывать выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах

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Горадминистрация не планирует расширять дороги в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 31 января 2018 года.
В департаменте транспорта на запрос информагентства сообщили, что вопрос о выделении отдельных полос для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта будет обсуждаться только после того, как департамент дорожного хозяйства примет решение о расширении конкретных дорог.
В пресс-службе мэрии уточнили, что, в частности, для расширения проезжей части пр. Гагарина необходимо разработать проект выноса многочисленных инженерных коммуникаций, а также контактной сети троллейбуса.
"По причине высокой стоимости выноса инженерных коммуникаций, а также переноса опор контактной сети троллейбуса, работы по уширению проезжей части проспекта Гагарина, а также уширение других улиц в 2018-2019 годах не планируется", - добавили в администрации.
Напомним, что в 2016 году была расширена дорога на въезде в Нижний Новгород - в поселке Афонино Кстовского района.
В 2014 году планировалось, что в 2015 году выделенные полосы появятся на проспектах Ленина и Гагарина, а также в Сормовском районе.
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