Последние новости рубрики Общество
31 января 2018 19:01  [159] Нижегородская прокуратура потребовала запретить доступ к пяти сайтам с информацией о продаже наркотиков
31 января 2018 18:41  [748] Прокуратура требует через суд запретить эксплуатацию причала на Волге в Кстове Нижегородской области
31 января 2018 18:34  [854] Андрей Вовк займёт пост главного редактора "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде с 9 февраля
31 января 2018 18:17  [162] "Качество образования зависит от уровня подготовки педагогов, а не от статуса школы", - Александр Заремба
31 января 2018 18:07  [226] Горадминистрация не планирует расширять дороги и организовывать выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах
31 января 2018 18:01  [163] "При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова
31 января 2018 17:44  [862] Нижегородская администрация рассчитывает снести обрушившийся в 2014 году дом на ул.Самочкина в середине 2018 года
31 января 2018 17:25  [307] Минобразования поручило проработать внедрение электронной очереди для приема нижегородских первоклассников с 2019 года
31 января 2018 17:04  [173] Нижегородцы продолжают жаловаться на неприятный запах в районе ул. Родионова в Нижнем Новгороде
31 января 2018 16:58  [171] Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года
Общество

Горадминистрация не планирует расширять дороги и организовывать выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах

31 января 2018 18:07  [226] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация не планирует расширять дороги в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 31 января 2018 года.

В департаменте транспорта на запрос информагентства сообщили, что вопрос о выделении отдельных полос для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта будет обсуждаться только после того, как департамент дорожного хозяйства примет решение о расширении конкретных дорог.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, в частности, для расширения проезжей части пр. Гагарина необходимо разработать проект выноса многочисленных инженерных коммуникаций, а также контактной сети троллейбуса.

"По причине высокой стоимости выноса инженерных коммуникаций, а также переноса опор контактной сети троллейбуса, работы по уширению проезжей части проспекта Гагарина, а также уширение других улиц в 2018-2019 годах не планируется", - добавили в администрации.

Напомним, что в 2016 году была расширена дорога на въезде в Нижний Новгород - в поселке Афонино Кстовского района.

В 2014 году планировалось, что в 2015 году выделенные полосы появятся на проспектах Ленина и Гагарина, а также в Сормовском районе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph