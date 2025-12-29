Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах

Фото:
Специалисты приступили к технической обкатке трамвайных путей в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Как сообщили в ООО "Экологические проекты", работы выполняются с использованием специального вагона-вышки, который проверяет готовность инфраструктуры к запуску регулярного движения.
Тестирование проходит на нескольких участках, и его цель — убедиться в исправности путей и безопасности будущих перевозок.
На Ильинской, Добролюбова, Ошарской и других улицах запрещена парковка вдоль трамвайных путей. Водителей призывают следовать указаниям дорожных знаков. В противном случае оставленные автомобили могут затруднить проведение работ.
Ранее сообщалось, что трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до конца 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+