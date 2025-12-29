АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 

Фото:
В преддверии Нового года работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» организовали благотворительную ярмарку. На ней были представлены игрушки, рисунки и поделки, созданные воспитанниками нижегородского социально-реабилитационного центра «Ласточка». Все вырученные средства перечислены на благотворительный счет учреждения.
Также в самом центре для воспитанников был проведен праздничный утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детям были вручены новогодние подарки от аппарата управления компании.
АО «Транснефть – Верхняя Волга» оказывает помощь центру «Ласточка» более 25 лет. За годы совместной работы при поддержке предприятия в учреждении проведен капитальный ремонт кровли и помещений, закуплено современное медицинское оборудование и отремонтирован автобус для перевозки детей. Компания также регулярно участвует в оснащении центра и организации развивающих занятий.
Волонтеры «Транснефть – Верхняя Волга» также провели ряд добровольческих инициатив в регионах присутствия компании. Праздничные подарки получили более 2 000 детей из Нижегородской, Московской, Псковской, Рязанской областях и Республики Марий Эл.
