Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 19:02Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники
29 декабря 2025 18:42Как встретить Новый 2026 год по китайскому календарю и привлечь благополучие
29 декабря 2025 18:36Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя
29 декабря 2025 18:18Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
29 декабря 2025 16:25Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах
Общество

Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники

29 декабря 2025 19:02 Общество
Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники

Проезд по улице Совнаркомовской возле Нижегородской ярмарки будут закрывать при возникновении пробок в новогодние праздники. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения планируется вводить на участке от Керченской до Мурашкинской улицы с 31 декабря по 12 января. 

Кроме того, на участке улицы Советской будет временно запрещена остановка и стоянка автомобилей. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, на территории Нижегородской ярмарки стартовал фестиваль "Новый год на Ярмарке" (0+). Темой этого года стали русские сказки. Там работают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель и фотозоны.

Кроме того, в новогоднюю ночь движение транспорта будет ограничено на площади Минина и Пожарского.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
20 декабря 2025 11:14Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января
08 декабря 2025 19:19Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных