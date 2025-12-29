Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники Общество

Проезд по улице Совнаркомовской возле Нижегородской ярмарки будут закрывать при возникновении пробок в новогодние праздники. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения планируется вводить на участке от Керченской до Мурашкинской улицы с 31 декабря по 12 января.

Кроме того, на участке улицы Советской будет временно запрещена остановка и стоянка автомобилей. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, на территории Нижегородской ярмарки стартовал фестиваль "Новый год на Ярмарке" (0+). Темой этого года стали русские сказки. Там работают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель и фотозоны.

Кроме того, в новогоднюю ночь движение транспорта будет ограничено на площади Минина и Пожарского.