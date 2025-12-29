Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО

29 декабря 2025 17:52 Общество
Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о продлении срока действия региональных мер поддержки для семей участников СВО еще на год. Теперь они будут действовать до 31 декабря 2026 года. 

Меры поддержки были введены в октябре 2022 года и охватывают широкий круг социальных и финансовых льгот. Среди них — ежемесячная компенсация 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов, выплаты беременным женщинам и на несовершеннолетних детей в размере 10 тысяч рублей. Также предусмотрены освобождение от платы за детские сады и группы продленного дня, бесплатное питание для школьников и студентов колледжей, доступ к спортивным секциям и дополнительному образованию.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума получают ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, им предоставляется преимущественное право перевода детей в образовательные учреждения, расположенные ближе к месту проживания. 

Особое внимание уделено вопросам медицинской и психологической помощи: участники СВО и их семьи могут рассчитывать на бесплатное лечение, реабилитацию и психологическую поддержку. Предусмотрены и  другие меры поддержки. 

Ранее сообщалось, что в регионе успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Выплаты СВО
