Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о продлении срока действия региональных мер поддержки для семей участников СВО еще на год. Теперь они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Меры поддержки были введены в октябре 2022 года и охватывают широкий круг социальных и финансовых льгот. Среди них — ежемесячная компенсация 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов, выплаты беременным женщинам и на несовершеннолетних детей в размере 10 тысяч рублей. Также предусмотрены освобождение от платы за детские сады и группы продленного дня, бесплатное питание для школьников и студентов колледжей, доступ к спортивным секциям и дополнительному образованию.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума получают ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, им предоставляется преимущественное право перевода детей в образовательные учреждения, расположенные ближе к месту проживания.

Особое внимание уделено вопросам медицинской и психологической помощи: участники СВО и их семьи могут рассчитывать на бесплатное лечение, реабилитацию и психологическую поддержку. Предусмотрены и другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что в регионе успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО.