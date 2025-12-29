Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 19:02Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники
29 декабря 2025 18:42Как встретить Новый 2026 год по китайскому календарю и привлечь благополучие
29 декабря 2025 18:36Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя
29 декабря 2025 18:18Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
29 декабря 2025 16:25Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах
Общество

Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя

29 декабря 2025 18:36 Общество
Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное училище вновь удостоилось высшей военной награды — Георгиевского знамени. Торжественная церемония вручения состоялась 29 декабря.

Боевой символ инженерных войск — знамя с георгиевскими лентами — передал начальник инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Знамя было вручено начальнику училища полковнику Игорю Павелко.

В числе участников торжественной церемонии были заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители органов власти, духовенства, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и военнослужащие.

Александр Павлов в своём приветственном слове подчеркнул, что вручение Георгиевского знамени — это не просто церемония, а знак продолжения героической истории учебного заведения.

"Сегодняшний день — это подтверждение того, что традиции одного из старейших военных учебных заведений России живы и развиваются. Военные инженеры всегда играли ключевую роль в защите Отечества. Их знания, мужество и самоотверженность неоднократно способствовали победам на полях сражений. Поздравляю вас с этим знаковым событием и желаю быть достойными славных подвигов предков", — отметил замглавы региона.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что возобновление работы училища спустя 13 лет после закрытия стало значимым событием для всего города.

После официальной части курсанты прошли перед собравшимися торжественным маршем с новым знаменем. Гостям также представили образцы перспективного инженерного вооружения, демонстрирующие современные возможности войск.

Напомним, что военное училище в Кстове открылось 1 сентября 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Награждение
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 15:50Резервисты "БАРС-НН" сбили два беспилотника в 2025 году
03 декабря 2025 15:56Еще одну модульную казарму для военных построили в Нижегородской области
16 ноября 2025 09:42Люлин посетил возрожденное военное училище в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных