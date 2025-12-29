Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное училище вновь удостоилось высшей военной награды — Георгиевского знамени. Торжественная церемония вручения состоялась 29 декабря.

Боевой символ инженерных войск — знамя с георгиевскими лентами — передал начальник инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Знамя было вручено начальнику училища полковнику Игорю Павелко.

В числе участников торжественной церемонии были заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители органов власти, духовенства, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и военнослужащие.

Александр Павлов в своём приветственном слове подчеркнул, что вручение Георгиевского знамени — это не просто церемония, а знак продолжения героической истории учебного заведения.

"Сегодняшний день — это подтверждение того, что традиции одного из старейших военных учебных заведений России живы и развиваются. Военные инженеры всегда играли ключевую роль в защите Отечества. Их знания, мужество и самоотверженность неоднократно способствовали победам на полях сражений. Поздравляю вас с этим знаковым событием и желаю быть достойными славных подвигов предков", — отметил замглавы региона.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что возобновление работы училища спустя 13 лет после закрытия стало значимым событием для всего города.

После официальной части курсанты прошли перед собравшимися торжественным маршем с новым знаменем. Гостям также представили образцы перспективного инженерного вооружения, демонстрирующие современные возможности войск.

Напомним, что военное училище в Кстове открылось 1 сентября 2025 года.