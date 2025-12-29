Как встретить Новый 2026 год по китайскому календарю и привлечь благополучие Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Наступающий 2026 год по китайскому календарю символизирует Огненная Красная Лошадь. Чтобы этот год был успешным и счастливым, важно правильно встретить праздник. Особое внимание стоит уделить новогоднему столу. 360.ru выяснил у эзотериков, какие блюда лучше приготовить, а какие стоит исключить, а также как украсить стол, чтобы угодить хозяйке года.

Что любит Красная Огненная Лошадь?

Красная Огненная Лошадь ценит натуральность, естественность и порядок. Это значит, что ваш новогодний стол должен быть организован с учетом этих принципов.

Во-первых, стоит избегать слишком жирной пищи. По словам профессионального таролога и астролога Бориса Зака, салаты с майонезом можно готовить, но не стоит добавлять его в избытке. Лучше использовать майонез в щадящей консистенции, чтобы не навредить своему здоровью.

Во-вторых, если вы готовите мясные блюда, выбирайте нежирные сорта мяса. Например, запечённая курица, индейка или крольчатина будут отличным выбором. Лошадь — травоядное животное, поэтому свежие овощи и зелень также должны быть на вашем столе.

Какие блюда подать к новогоднему столу?

Борис Зак рекомендует заменить традиционный оливье на легкий овощной салат, например, "Цезарь". Горячие блюда также должны быть лёгкими и нежными. Запечённая рыба с лимоном или креветки будут отличным выбором. Главное — избегать жирных соусов.

Эзотерик Сергей Шмелёв также советует включить в меню зелень, помидоры и красную икру. Эти продукты символизируют богатство и процветание. Также можно подать к столу морсы и компоты из красных ягод.

Что категорически нельзя включать в новогоднее меню?

Сергей Шмелёв предупреждает, что в Новый год Красной Огненной Лошади категорически нельзя подавать к столу мясо копытных животных. Это может отпугнуть хозяйку года и лишить вас её покровительства. Если вы не можете обойтись без мяса, замените его курицей, индейкой или другим видом мяса.

Как украсить новогодний стол?

Украшение новогоднего стола — важная часть подготовки к празднику. Сергей Шмелёв рекомендует использовать тёплые тона, такие как чёрный, красный и коричневый. Красный цвет символизирует энергию, баланс и зарождение чего-то нового.

В центре стола можно поставить красивую свечу или фигурку лошади. Это добавит изюминку вашему праздничному оформлению. Также можно украсить стол овсяным печеньем или другими лакомствами, связанными с хозяйкой года.

Как ещё привлечь благополучие в Новый год?

Чтобы привлечь благополучие в Новый 2026 год, Сергей Шмелёв рекомендует подарить близким свечи или подковы. Однако важно помнить, что такие подарки нужно предварительно очистить и зарядить энергетически.

Также стоит отказаться от мини-фейерверков за столом. В сложное время, когда мы живём, салюты могут отпугнуть удачу и благополучие. Лучше сосредоточиться на красивом и правильно оформленном столе.