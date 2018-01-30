Андрей Вовк займёт пост главного редактора "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде с 9 февраля Общество

Андрей Вовк Фото: НИА "Нижний Новгород"

Андрей Вовк займёт пост главного редактора "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде. Эту информацию подтвердил генеральный директор компании "Медиа Столица" Сергей Раков.

Он также сообщил, что кандидатура Вовка уже утверждена в Москве в центральной редакции Издательского дома "Комсомольская правда".

Согласно информации, Андрей Вовк будет курировать не только печатную версию газеты, но и сайт KP.RU, а также одноимённое радио, вещающее в Нижегородской области в FM-диапазоне на частоте 92,8. Вовк приступит к обязанностям с 9 февраля 2018 года. Прежний главный редактор Юлия Ловицкая покинет должность по собственному желанию. По её словам, она приняла решение сменить сферу деятельности и в ближайшее время планирует приступить к работе в других проектах.

"Для меня это, бесспорно, вызов. Работа в медиаресурсах с федеральным брендом - это и ответственно, и интересно. Считаю, что ресурсы "Комсомольской правды" в нижегородском регионе, объединяющие и печатную версию издания, и один из самых популярных сайтов рунета KP.RU, и радио, недооценены и имеют все реальные шансы усилить и своё влияние, и популярность. Есть идеи, как и что можно усилить в рамках редакционных правил и форматов, существующих в "Комсомольской правде". Кстати, газета "Комсомольская правда" - это единственное из серьезных печатное СМИ в регионе, имеющее и ежедневный, и еженедельный выпуск. Это существенное конкурентное преимущество", - прокомментировал свое ожидаемое назначение Андрей Вовк.

На вопрос, как новая должность повлияет на работу телеграмм канала "ВОВК", он ответил, что никаких изменений в этом не последует. "И скорее всего насыщенность этого мессенджера станет более весомой и полноценной в связи с использованием контента, который создается медиа ресурсами входящими в компанию "Медиа Столица", - добавил Андрей Вовк.

Напомним, что нижегородская "Медиа Столица" приобрела франшизу "Комсомольской правды" в декабре 2017 года.

СПРАВКА:

Андрей Алексеевич Вовк родился 9 марта 1987 года. Окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности "Журналистика". Работу в СМИ начал с должности корреспондента в редакционно-издательском центре "Дзержинец" в 2007 году. С 2010 по 2014 годы работал в "Нижегородских новостях", "Московском комсомольце – НН", ИА "ИФ-Регион", "ГорькийТВ", "РБК – Нижний Новгород". С 2014 по 2017 год был главным редактором газеты "Патриоты Нижнего".

Победитель премии "Пробуждение" Нижегородского эксперт-клуба в номинации "За принципиальную и гражданскую позицию журналиста" (2013 г.), победитель региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье за "Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни" (2013 г.), обладатель Почётного вымпела главы администрации Нижнего Новгорода "За информирование граждан" (2016-2017 г.), обладатель благотворительной премии "Нижегородский Феникс" как "Социальное СМИ 2016 года".