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Водитель ВАЗа погиб при столкновении с автобусом в Дивеевском районе Нижегородской области 31 января 2018 года. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло в 21:35 на 43 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 211440 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Neoplan.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля погиб. 40-летний пассажир ВАЗа получил ушиб плеча.
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