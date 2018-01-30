Водитель ВАЗа погиб при столкновении с автобусом в Дивеевском районе Нижегородской области 31 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с автобусом в Дивеевском районе Нижегородской области 31 января 2018 года. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 21:35 на 43 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 211440 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Neoplan.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля погиб. 40-летний пассажир ВАЗа получил ушиб плеча.