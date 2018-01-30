Облправительство отменило аукцион на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облправительство отменило аукцион на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде стоимостью 600 млн рублей. Об этом говорится в документах на сайте регионального кабмина.

Согласно информации, конкурс отменен распоряжением правительства Нижегородской области от 25 января 2018 года. На запрос агентства о причинах отмены в минтранспорта пока не ответили.

Напомним, предполагалось, что ИТС будет включать в себя Центр управления дорожным движением (ЦУДД), 113 объектов управления дорожным движением (контроллеров), 46 информационных табло и восемь автоматизированных дорожных метеостанций. Схема планировалась для основных магистралей Нижнего Новгорода: пр. Гагарина, пр. Ленина, пр. Молодежного, ул. Белинского, ул. Родионова и Московского шоссе.