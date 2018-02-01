Мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, утром 1 февраля на ул. Обнорского местный житель обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователям СК удалось установить личность причастного к совершению этого преступления 25-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 31 января 50-летний таксист на автомобиле Chevrolet вез пассажира из Сормовского района на Автозавод. По дороге между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пассажир нанес водителю 10 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник, прихватив личные вещи погибшего, скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).