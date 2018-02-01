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Бизнес

Альфа-Банк запускает маркетплейс Alfa Network в России и странах СНГ

02 февраля 2018 11:58  [620] Бизнес

Альфа-Банк запускает русскоязычный маркетплейс Alfa Network для поиска партнеров и заключения сделок в России, а также в Казахстане и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба банка 2 февраля 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, Аlfa Network создана в партнерстве с англоязычной международной платформой Opportunity Network, уже объединившей 15 тысяч предпринимателей из 113 стран мира. Совокупный объем предложений, доступных участникам Opportunity Network, достигает $90 млрд.

"Потенциал Alfa Network в России и стран СНГ оценивается Альфа-Банком в 30 тысяч участников. Аудитория - владельцы и топ-менеджеры среднего и малого бизнеса, инвесторы, а также руководители торгово-логистических подразделений крупных корпораций", - отмечается в сообщении.

Alfa Network позволяет бесплатно размещать и находить предложения о торговых сделках; продавать и покупать активы, включая недвижимость; привлекать и вкладывать инвестиции. Платформа является закрытой и доступна только по приглашению Альфа-Банка. Для доступа к контактным данным зарубежных контрагентов необходима платная подписка на Opportunity Network.

Альфа-Банк также предлагает своим клиентам ряд дополнительных сервисов, таких как бесплатная консультация по внешнеэкономической деятельности и нормам валютного законодательства РФ, персональная консультация по финансовым продуктам. В дальнейшем к маркетплейсу планируется подключить и услуги внешних партнеров. "Потенциал развития Alfa Network в России и странах СНГ обусловлен, в частности, географической распределенностью инфраструктуры, что позволяет достигать очень весомого эффекта экономии при оптимизации логистических цепочек. Этим же объясняется и сильная потребность бизнеса в удобных digital-инструментах, упрощающих налаживание деловых связей на столь значительных расстояниях. Причем, такой запрос существует не только внутри России, но и в ближайших странах - в первую очередь, в Казахстане и Беларуси", - поясняет руководитель блока "Средний и региональный корпоративный бизнес" Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

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