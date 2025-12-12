Две нижегородские компании участвуют в мероприятии Discover Russia под эгидой бренда "Сделано в России" Экономика

Фото: Российский экспортный центр

Две нижегородские компании принимают участие в мероприятии Discover Russia под эгидой национального бренда «Сделано в России» в Пекине на площадке Посольства России, которое проходит 12 декабря.

В мероприятии принимают участие ООО «Нижегородская вышивка» (производство изделий народных художественных промыслов) и ИП Комиссарова Евгения Николаевна (бренд JS Sense, производство одежды и аксессуаров).

Discover Russia объединяет показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и серию деловых встреч. Мероприятие стало частью перекрестных годов культуры России и Китая и продолжит серию инициатив по продвижению бренда Made in Russia в Поднебесной. Организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

«Продвижение российского экспорта сегодня — это не только контракты на сырье и промышленные товары, но и интеграция нашей культуры, традиций и креативных индустрий. Китайский рынок обладает огромным потенциалом для российских дизайнеров, производителей продуктов питания и высококачественных потребительских товаров. Мероприятие в Пекине, проходящее в рамках Годов культуры, позволит нам показать, что Made in Russia — это синоним качества, инноваций и уникального стиля. Мы не просто создаем торговые связи, а формируем мост культурного и экономического доверия», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В рамках шоу представлены коллекции более 20 российских брендов — от небольших региональных до крупных известных имен. В их числе, например, «Елецкие кружева», «Торжокские золотошвеи», «Нижегородская вышивка», София Енидунаева, JM Sudio, «Дом янтарной моды», Polina Repik.

Представители бизнеса также примут участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая. Это позволит укрепить позиции российских компаний на международном уровне и реализовать экспортный потенциал креативных индустрий.

Для гостей организованы дегустационные сеты, которые позволят попробовать продукцию компаний «Мираторг», «Белевская пастила», «Логика молока», «Русский краб», «Объединенные кондитеры» и других. Также будут проведены B2B-переговоры с представителями секторов АПК.

Напомним, мероприятие проходит в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом «Сделано в России». Координатором программы выступает Минпромторг России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», оператор — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль инициатив РЭЦ в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.