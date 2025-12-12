Более 1 млрд рублей получил бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 12:15 Экономика
Бюджет Нижегородской области получил более миллиарда рублей благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте стратегии развития региона.

Отмечается, что по итогам 2025 года региональный бюджет пополнился на 1,03 млрд рублей за счет торгов по КРТ, почти в два раза больше, чем в 2024-м. Тогда эта сумма составила 610 млн рублей. 

Значительную часть поступлений обеспечили торги по участку на улице Бориса Панина — только по этой площадке в бюджет поступит 410 млн рублей. Это в несколько раз превышает стартовую цену объекта.

В настоящее время в проработке и реализации находятся 70 площадок, общий градостроительный потенциал которых превышает 9 млн кв. метров. По 22 площадкам уже подписаны договоры. Совокупный прогнозируемый эффект для бюджета от их реализации оценивается более чем в 35 млрд рублей.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов подчеркнул, что "сильная сторона КРТ заключается в его гибкости". По его словам, этот механизм подходит даже для самых сложных участков и позволяет реализовывать проекты любого масштаба — от индивидуального жилищного строительства до региональных мегапроектов.

"Именно баланс обязательств позволяет избегать точечной застройки, необеспеченной инфраструктурой, и сохранять привлекательность нижегородского жилья, в том числе, для семей с детьми", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в регионе пройдут торги по 11 площадкам под КРТ. 

