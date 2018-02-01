Суд взыскал с нижегородца 200 тысяч рублей за повреждение в ДТП конвойного автомобиля полиции Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал с нижегородца 200 тысяч рублей за повреждение в ДТП конвойного автомобиля полиции. Об этом сообщается на сайте нижегородского областного суда 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, с иском в суд обратилось ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Нижегородской области". В иске говорится, что 20 апреля 2017 года произошло ДТП с участием конвойного автомобиля. Виновным был признан водитель другого автомобиля. Автогражданская ответственность виновного не была застрахована.

Стоимость ремонта конвойного автомобиля составила 198,7 тысячи рублей. Также суд взыскал с виновника ДТП госпошлину 5,172 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.