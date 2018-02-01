Денис Лабуза: "Производственный кластер не заменит собой полноценный бизнес-цикл" Бизнес

Денис Лабуза Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область готовится к ЧМ-2018. Готовятся к нему не только власти, но и бизнес. О том, что сегодня предлагается для развития малого и среднего бизнеса в масштабах региона, и с какими проблемами сталкиваются предприниматели, рассказал член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза.

- Денис Иванович, как вы считаете, что получит Нижегородская область в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году?

- Безусловно, грядущий чемпионат бросает новые вызовы не только той ветви власти, что занимается благоустройством и готовится принять большое спортивное мероприятие на достойном уровне, но и той, что отвечает за стратегию развития территории. И вплоть до 2018 года я не слышал ни от одного чиновника, что регион должен заработать на чемпионате. Мы должны построить объекты, обеспечить безопасность, организовать прием гостей – об этом было сказано немало. Но до появления в регионе нового главы Глеба Никитина почему-то никто не акцентировался на том, что это прекрасная возможность приумножить бюджетные средства. Словно чемпионат ждали как некое испытание, и самым идеальным было бы - пропустить приехавших болельщиков сквозь коридор из полицейских к стадиону, потом так же организованно провести их со стадиона сразу к поездам, проводить и выдохнуть с облегчением...

А ведь чемпионат - это реальная возможность пополнить казну: предоставить возможность нижегородским бизнесменам заработать и впоследствии получить от них прибыль в виде налоговых отчислений. И по большому счету, именно это является целью привлечения мероприятия такого уровня и в страну, и в регион. Почему процветает Казань? Там все грандиозные проекты, в том числе юбилей, завели через бизнес-инкубатор.

- Кстати, глава Нижегородской области поручил до конца апреля подготовить проект стратегии развития региона до 2035 года. На что, на ваш взгляд, нужно обратить особое внимание при подготовке этого документа?

- Глеб Никитин уже пообещал помощь местным промышленникам, сообщив, что правительство области будет поддерживать проекты, ориентированные на производство новой продукции и диверсификацию заказов. Было бы здорово усилить динамику этой работы. Крупные промышленные предприятия могли бы стать локомотивом для малого и среднего бизнеса, и потянуть за собой, словно вагончики, малые компании, которые занимаются высокотехнологичными проектами. Ведь если говорить о возрождении экономики региона, то нужно понимать, что производственный кластер не заменит собой полноценный бизнес-цикл, и налоговые платежи только лишь предприятий областную казну не обеспечат.

К сожалению, не обращать внимания на возможности малого и среднего бизнеса и не планировать его развитие в регионе до недавнего времени было обычной практикой. Возьмем программу развития области, существовавшую до недавнего времени, и мы увидим, что в соответствии с ней, к 2020 году доходы от малого и среднего бизнеса должны вырасти… на 3%. Всего лишь 3% – что это такое? Это уровень статистической погрешности. И эта программа была утверждена, словно в Нижегородской области никогда не было ни купеческих традиций, ни Нижегородской ярмарки.

Я уверен, что с появлением нового молодого руководства в правительстве региона ситуация может измениться. Ведь малый и средний бизнес – это и довольно внушительное количество рабочих мест, и процветание среднего класса – то есть то, что делает нас не рабочей окраиной страны, а областью высокого экономического, социального и культурного уровня развития. И именно малый и средний бизнес – тот сектор экономики, который в том числе "отвечает" за проведение грядущего чемпионата и за туристическую привлекательность региона.

- Есть примеры взаимодействия власти и малого бизнеса туристической направленности?

- Есть, и не все они положительные. В Нижнем Новгороде не так давно была кампания по борьбе с несанкционированными такси, 10 фирм проверили контролирующие органы. Конечно, у кого-то нашли нарушения. Но фирмы-то все были лицензированные, а "бомбилы"-извозчики как дежурили на каждой площади, так и дежурят. К одному из магазинов сувениров на Большой Покровской тоже пришли с претензией, по аренде, потому что одно юрлицо не может сдавать помещение другому юрлицу… Два миллиона им выставил муниципалитет в качестве штрафа – сумма для малого бизнеса серьезная. Два года магазин судился с ними при поддержке Торгово-промышленной палаты, и хорошо, что деньги удалось вернуть.

Все это яркие штрихи к бюрократическому и нерациональному подходу в отношении малого бизнеса. В то время, когда штрафуют сознательных предпринимателей, которые не находятся в налоговой тени, кто-то за углом продолжает безо всяких разрешений и отчислений торговать бог весть чем. И таким образом мы рискуем спровоцировать волну самоликвидации фирм, которые могли бы работать и приносить пользу.

- Каким может быть выход из этой ситуации?

- Давать компаниям время на развитие, ведь порой у нас выставляют штрафы не только в первые же месяцы работы, а даже еще в процессе оформления фирмы. Бороться прежде всего с теми, кто не имеет свидетельства о регистрации.

Еще одним инструментом снижения нагрузки на бизнес является если не отмена, то значительное снижение бюджетирования плана проверок. Потому что с одной стороны, у нас действует налоговая амнистия, с другой стороны – план по проверкам малого и среднего бизнеса. Ни в одной стране мира нет такого плана. А у нас он еще и индексируется ежегодно. Это значит, что количество проверок и суммы штрафов предпринимателей только увеличиваются. Перелом этой ситуации стал бы глотком свежего воздуха для коммерсантов.

И, безусловно, очень важна возможность бизнес-сообщества проговаривать проблематику и высказывать свои предложения на самом высоком уровне. И такая возможность может быть связана с возрождением одноименного Совета при губернаторе Нижегородской области. Здравые предпринимательские силы должны объединиться с правительством для решения важнейшей задачи – процветания региона.