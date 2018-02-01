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Общество

МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижегородской области из-за снегопада 4-5 февраля

02 февраля 2018 17:15  [194] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области предупредило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) регионе из-за сильного снегопада 4-5 февраля. Об этом управление сообщило со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в эти дни в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, отдельные порывы южного ветра до 15 м/с, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта на автотрассах федерального, регионального и местного значения и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб

Кроме того, возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, возможной деформацией и обрушением крыш культурно-массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений.

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