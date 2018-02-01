Эдуард Фертельмейстер стал президентом Нижегородской консерватории

Эдуард Фертельмейстер
Фото: top50.nn.sobaka.ru
Эдуард Фертельмейстер занял пост президента Нижегородской Государственной консерватории им. Глинки. Об этом сообщает пресс-служба консерватории 2 февраля 2018 года.
Согласно информации, Фертельмейстер был утвержден в должности приказом министра культуры РФ с 1 февраля 2018 года сроком на пять лет.
Напомним, что 15 декабря 2017 года на расширенном заседании ученого совета народный артист России Эдуард Фертельмейстер после 22 лет руководства Нижегородской консерваторией передал пост ректора профессору, заведующему кафедрой народных инструментов Юрию Гуревичу, вступившему в должность и.о. ректора ННГК по решению министерства культуры РФ.
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