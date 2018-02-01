Более 12 тысяч куб. м снега вывезено с улиц Канавинского района Нижнего Новгорода 29 января – 2 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 12 тысяч куб. м снега вывезено с улиц Канавинского района Нижнего Новгорода 29 января – 2 февраля.

Согласно информации, и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров провел очередной объезд, в ходе которого проверил работу подрядных организаций по очистке и вывозу снега с дорог и улиц района.

С 29 января по 2 февраля на дорогах Канавинского района работало 90 единиц снегоуборочной техники. Тротуары возле проезжей части и остановочные павильоны очищали 150 дорожных рабочих, а придомовые территории очищали 170 работников ДУКа и ТСЖ Канавинского района.

В ходе объезда Шаров отметил, что для большей результативности процессов уборки от снега территорий района необходимо уделять особое внимание контролю и отслеживанию работы подрядных организаций, и в случае неисполнения ими обязанностей, принимать к ним меры для устранения недоработок.

"Благодаря оперативной информации, предоставляемой об уборке снега на территории района сотрудниками территориального общественного самоуправления, удается тщательнее контролировать ситуацию, мобилизуя ресурсы подрядных организаций в проблемные места. При работе с подрядчиками в целом необходимо уделять особое внимание контролю за их работой, только так можно обеспечить нужный результат" - рассказал Шаров.