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Общество

"Наибольшие проблемы бывают в первые день-два после закрытия дороги, сейчас жители уже сориентировались, - Игорь Михайлушкин

05 февраля 2018 11:13  [193] Общество
Игорь Михайлушкин

Игорь Михайлушкин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"Наибольшие проблемы бывают в первые день-два после закрытия дороги, сейчас жители уже сориентировались, - сообщил НИА "Нижний Новгород" начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игорь Михайлушкин, комментируя дорожную ситуацию у Мызинского моста, движение на котором ограничено с 31 января в связи с аварийным ремонтом.

По его словам, по данным на утро 5 февраля дорожная ситуация у моста стабильная. "Ситуация сложная, но не катастрофическая. Опыт предыдущих перекрытий говорит о том, что самые большие проблемы бывают в первые день-два после закрытия дороги. Сейчас жители города уже сориентировались, где-то скорректировали свой график и маршрут движения. При этом участникам дорожного движения нужно учитывать, что после аварийного ремонта моста начнётся его плановый ремонт, и движение по переправе по-прежнему будет ограничено", - напомнил Михайлушкин.

Он также обратил внимание, что 5 февраля осложнения дорожной ситуации в городе следует ожидать в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. "Синоптики обещают к обеду похолодание до -15°, гололедица и ветер могут спровоцировать рост числа аварийных ситуаций. В основном это касается мостов, а также затяжных спусков и подъёмов к ним. У нас и в обычные дни при смене погоды мосты и подходы к ним являются местами повышенной аварийности, а после ограничения движения в связи с ремонтом Мызинского моста автолюбителям следует быть особенно внимательными", - отметил Игорь Михайлушкин.

Напомним, что вечером 31 января работники подрядной организации обнаружили повреждение деформационного шва на Мызинском мосту. Замглавы горадминистрации Александр Герасименко связывает повреждение с воздействием на мост крупногабаритного транспорта. По его словам, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу разобраться с ситуацией и восстановить движение в полном объеме максимум за две недели.

Напомним также, что в декабре 2017 года московское АО "Ремонт мостов и тоннелей" получило право на ремонт Мызинского моста. Работы, согласно контракту, должны завершиться 25 декабря 2018 года. Стоимость ремонта составляет 408,5 млн рублей.

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