Наталья Назарова обсудила с застройщиком дома на ул.Мельникова в Нижнем Новгороде проблемы достройки объекта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаа Государственной думы от Нижегородской области Наталья Назарова обсудила с застройщиком дома на ул.Мельникова в Нижнем Новгороде проблемы достройки объекта. Об этом сообщает пресс-служба депутата 5 февраля 2018 года.

Согласно сообщению, готовность многоэтажного дома на ул. Мельникова в Автозаводском районе составляет 85%, но у застройщика возникли сложности с дальнейшим финансированием работ и подключением электроэнергии. Наталья Назарова обсудила с представителями компании сложившуюся ситуацию и меры, которые они готовы предпринять для ее исправления.

"Вопрос сложный, но со стороны застройщика есть готовность работать над решением проблем. Считаю, что строительным компаниям, оказавшимся в сложной ситуации, стоит помогать. Важно найти пути и задействовать государственные и рыночные механизмы с тем, чтобы обязательства перед дольщиками были выполнены, и жители не стали жертвами очередного долгостроя, печальные примеры которых мы видим", - подчеркнула депутат.

Напомним, что Наталья Назарова является членом рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков и межведомственной группы по оказанию помощи обманутым дольщикам при Законодательном собрании Нижегородской области.