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Бизнес

НБД-Банк стал первым партнером проекта "МФЦ для бизнеса"

05 февраля 2018 14:15  [29] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НБД-Банк (Нижний Новгород) стал первым партнером проекта "МФЦ для бизнеса". Об этом пресс-служба банка сообщила 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, в феврале 2018 года облправительство открыло первый в Нижнем Новгороде многофункциональный центр (МФЦ) на улице Рождественской, 24, предоставляющий услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. НБД-Банк поддержал эту инициативу и заключил соглашение, результатом которого стало открытие окна "МФЦ для бизнеса" в головном офисе банка.

В МФЦ можно обратиться для получения услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства, например, открыть счет, зарегистрировать юридическое лицо, получить информацию о Корпорации МСП и финансовой поддержке предпринимателей на территории региона.

В свою очередь "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке будет предоставлять услугу по регистрации права для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это одна из наиболее сложных и востребованных услуг, требующая индивидуального и профессионального подхода со стороны сотрудника МФЦ.

"Мы уже более 25 лет поддерживаем и развиваем малый и средний бизнес. И подходим к этому вопросу комплексно. Открытие "МФЦ для бизнеса" – еще один шаг навстречу региональным предпринимателям, который позволит им эффективно использовать самый ценный ресурс – время. НБД-Банк ответственно подходит к реализации партнерских программ и государственных инициатив, направленных на всестороннюю поддержку предпринимателей, что позволяет предлагать нашим клиентам наиболее подходящие условия для комфортного ведения бизнеса", – пояснил председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

СПРАВКА:
Удаленное рабочее место специалиста МФЦ для бизнеса по адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 (третий этаж) работает в будние дни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, суббота и воскресенье – выходные дни.

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Теги:
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