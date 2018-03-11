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Происшествия

Расселённый ветхий дом горел в центре Нижнего Новгорода 11 марта

12 марта 2018 10:05  [256] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расселённый ветхий дом горел в центре Нижнего Новгорода 11 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, возгорание в доме по адресу ул. Сеченова, 2б произошло около 16:00. Дом ветхий, полностью расселён. Пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

"Дом давно не эксплуатируется, материального ущерба нет, поэтому данная ситуация квалифицируется как загорание, а не пожар", - пояснили в пресс-службе МЧС.

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Теги:
МЧС Пожар
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