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Общество

Прощание с экс-депутатом нижегородской Гордумы Владимиром Паченовым состоится 13 марта

13 марта 2018 10:31  [863] Общество
Владимир Паченов

Владимир Паченов

Фото: с сайта Думы Нижнего Новгорода

Прощание с бывшим депутатом нижегородской Гордумы Владимиром Паченовым состоится 13 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Согласно информации, депутат II, III и IV созывов Владимир Паченов скончался 11 марта. Прощание с ним состоится 13 марта в 11:00 по адресу: ул. Красных Зорь, дом 11. Отпевание начнется в 12:00 в Храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ул. Александра Люкина, 9Д).

Председатель городской Думы Дмитрий Барыкин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Паченова. "Вся трудовая биография Владимира Павловича связана с авиастроительным заводом "Сокол", где он проработал 30 лет и с Думой Нижнего Новгорода, которой он посвятил 14 лет, являясь депутатом II, III и IV созывов. Начав свой трудовой путь в 17 лет слесарем, он работал корреспондентом и редактором заводской газеты, заместителем начальника цеха, секретарем парткома завода. В декабре 1996 года был избран депутатом городской Думы Нижнего Новгорода от Московского района и много лет работал в комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, был инициатором создания комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, и вошел в ее состав", - заявил он.

"Владимир Павлович был надежным, отзывчивым и порядочным человеком, искренне переживавшим за Нижний Новгород, всегда готовым прийти на помощь каждому нижегородцу. Он останется в наших сердцах честным, светлым человеком и мудрым товарищем…", - сказал Дмитрий Барыкин.

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