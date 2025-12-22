Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным

22 декабря 2025 19:05 Общество
Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным

Фото: freepik.com

Ежегодно миллионы россиян готовят на новогодний стол традиционный салат оливье, который в классическом варианте может нанести вред здоровью. Почему это происходит и как сделать оливье более полезным?

Классический оливье с майонезом — это серьёзная нагрузка на организм, рассказала 360.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. В сочетании с другими калорийными блюдами, такими как селёдка под шубой и мимоза, он может привести к набору веса. Особенно если после праздничного застолья люди не планируют физическую активность, а предпочитают отдыхать перед телевизором. Это может стать причиной срыва диеты и набора лишних килограммов.

Кроме того, обильное употребление тяжёлых салатов и майонеза может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и желчного пузыря. В первые дни января нередки случаи обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, что связано с чрезмерным потреблением жирной пищи.

Но сделать оливье более полезным вполне реально. Вот несколько советов от врача-диетолога Анны Белоусовой:

  1. Замените докторскую колбасу на куриную грудку - это поможет уменьшить общую калорийность салата.

  2. Используйте перепелиные яйца вместо куриных - они содержат больше полезных веществ и имеют меньшую калорийность.

  3. Используйте меньшее количество картофеля - это позволит сделать салат менее плотным, не увеличивая его калорийность.

  4. Используйте полезные альтернативы майонезу. Сейчас на рынке представлено множество соусов на основе йогурта, которые являются более здоровой заменой классическому майонезу.

  5. Готовьте домашний майонез. Смешайте греческий или термостатный йогурт с горчицей — и вы получите лёгкий майонез с жирностью около 30%. Помните, что такой соус хранится не более четырёх дней.

  6. Учитывайте другие блюда на праздничном столе. Рассчитайте количество гостей, чтобы каждый мог попробовать все блюда и не переесть.

  7. Ограничьте количество оливье. Готовьте его в небольших количествах и подавайте до 2 января, чтобы избежать переедания.

ПП-рецепт оливье к новогоднему столу

Ингредиенты:

  • 400 гр. куриного филе;

  • 2 моркови;

  • 4 куриных яйца;

  • 150 гр. консервированного зелёного горошка;

  • 2 свежих огурца;

  • зелёный лук;

  • 100 гр. йогурта без добавок;

  • 1 ч. л. горчицы;

  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе, картофель, морковь и яйца.

  2. Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками, добавьте зелёный горошек.

  3. Смешайте йогурт, горчицу и соль.

  4. Заправьте салат полученным соусом.

Кстати, оливье станет ещё полезнее, если заменить картофель на авокадо, которое содержит полезные жиры, витамины и минералы.

Напомним, что за последний год минимальная стоимость ингредиентов для приготовления классического новогоднего салата "Оливье" на четверых человек в крупных торговых сетях увеличилась всего на 2,1%, достигнув 363 рублей. Ранее Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о сроках хранения новогодних салатов

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Здоровье Новый год Питание
