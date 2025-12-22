У нижегородской компании изымают здание бывшего приюта в Москве

Фото:
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск департамента культурного наследия столицы и постановил изъять здание бывшего сиротского приюта имени братьев Бахрушиных у акционерного общества "Нижегородский научно-технический центр программных средств вычислительной техники" (АО НТЦ ПС).
Согласно данным, размещённым в картотеке Арбитражного суда Московской области, речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения — здании конца XIX века, расположенном в 1-м Рижском переулке.
Инициатором иска выступил столичный департамент, который обвинил владельца в ненадлежащем содержании памятника архитектуры. По мнению ведомства, компания не предприняла необходимых мер для сохранения исторического здания, что создаёт риск утраты его культурной ценности.
Суд поддержал позицию истца и постановил передать объект в распоряжение города. Кроме того, НТЦ ПС обязали оплатить государственную пошлину в размере 30 тысяч рублей, связанную с подачей апелляционной жалобы.
После завершения процедуры изъятия здание может быть выставлено на публичные торги или выкуплено в собственность Москвы для дальнейшего использования в соответствии с требованиями охраны памятников.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода три исторических дома выставлены на торги.
Напомним также, что нижегородские власти изымают исторический дом на улице Ильинской для восстановления.
