Инспекторы проверили нижегородские елочные базары: нарушений не найдено

Фото:
Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области завершили проверку новогодних ёлочных базаров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 декабря.
По итогам инспекции специалисты не зафиксировали нарушений, связанных с ввозом или распространением карантинных вредителей. Все реализуемые деревья оказались безопасны и соответствуют установленным требованиям.
Как уточнили в ведомстве, ёлки поступили на нижегородские базары из лесных хозяйств Нижегородской и Кировской областей, а также Пермского края. Каждое дерево прошло фитосанитарный контроль.
Продавцы предоставили инспекторам полный пакет документов, подтверждающий легальность происхождения и качество хвойной продукции.
Ранее нижегородцам дали рекомендации, как правильно выбрать живую новогоднюю ель.
Напомним, что елочные базары в Нижнем Новгороде работают с 11 декабря.
