Инспекторы проверили нижегородские елочные базары: нарушений не найдено Общество

Фото: Максим Герасимов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области завершили проверку новогодних ёлочных базаров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 декабря.

По итогам инспекции специалисты не зафиксировали нарушений, связанных с ввозом или распространением карантинных вредителей. Все реализуемые деревья оказались безопасны и соответствуют установленным требованиям.

Как уточнили в ведомстве, ёлки поступили на нижегородские базары из лесных хозяйств Нижегородской и Кировской областей, а также Пермского края. Каждое дерево прошло фитосанитарный контроль.

Продавцы предоставили инспекторам полный пакет документов, подтверждающий легальность происхождения и качество хвойной продукции.

Ранее нижегородцам дали рекомендации, как правильно выбрать живую новогоднюю ель.

Напомним, что елочные базары в Нижнем Новгороде работают с 11 декабря.