Перевозчиков еще для трех автобусных маршрутов нашли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде определены перевозчики, которые будут обслуживать еще три автобусных маршрута. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.

По данным ведомства, 19 декабря завершился прием заявок на обслуживание маршрута № 74. Единственным участником отбора стало ООО "Футбол".

Также завершены конкурсные процедуры по маршрутам № 59 и № 70. На оба маршрута поступили заявки только от одного перевозчика — компании "Столица-Авто". С указанными компаниями в настоящий момент проводятся процедуры заключения государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что "Столица-Авто" стала единственным участником конкурса на обслуживание маршрута № 83, который соединяет микрорайон Соцгород-2 и деревню Афонино. Компания также признана победителем.

Кроме того, "Столица-Авто" выиграла конкурсы на обслуживание еще трех маршрутов — № 84, № 104 и № 171. С ней идет будут заключены контракты на выполнение пассажирских перевозок.