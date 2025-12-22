Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов

В Нижнем Новгороде пройдет праздничная акция "Счастливый билет" (18+) — все трамваи города 24 декабря станут участниками необычного розыгрыша, организованного ООО "Экологические проекты".
По условиям акции каждый пассажир, оплативший проезд в трамвае через терминал в этот день, автоматически становится участником. Победителями станут обладатели билетов, номера которых заканчиваются на три одинаковые цифры: "111", "222", "333", "444", "555", "666", "777", "888" или "999".
Тем, кому улыбнется удача, организаторы вручат по ящику мандаринов. Чтобы получить приз, необходимо в течение 24 или 25 декабря сообщить о выигрыше. Сделать это можно, позвонив по телефону 8 (831) 200-01-11 (доб. 7) или отправив сообщение в соцсети Корпорации развития Нижегородской области.
Отмечается, что забрать ящик мандаринов можно будет только при предъявлении выигрышного билета.
Ранее по Нижнему Новгороду начали курсировать новогодние трамваи.
