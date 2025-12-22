Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 19:05Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
Общество

Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов

22 декабря 2025 18:57 Общество
Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов

В Нижнем Новгороде пройдет праздничная акция "Счастливый билет" (18+) — все трамваи города 24 декабря станут участниками необычного розыгрыша, организованного ООО "Экологические проекты".

По условиям акции каждый пассажир, оплативший проезд в трамвае через терминал в этот день, автоматически становится участником. Победителями станут обладатели билетов, номера которых заканчиваются на три одинаковые цифры: "111", "222", "333", "444", "555", "666", "777", "888" или "999".

Тем, кому улыбнется удача, организаторы вручат по ящику мандаринов. Чтобы получить приз, необходимо в течение 24 или 25 декабря сообщить о выигрыше. Сделать это можно, позвонив по телефону 8 (831) 200-01-11 (доб. 7) или отправив сообщение в соцсети Корпорации развития Нижегородской области.

Отмечается, что забрать ящик мандаринов можно будет только при предъявлении выигрышного билета.

Ранее по Нижнему Новгороду начали курсировать новогодние трамваи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Новый год Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
21 декабря 2025 10:08Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала
15 декабря 2025 14:33Нижегородские трамваи №2 продолжат ходить до площади Лядова
05 декабря 2025 14:59Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных