Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов Общество

В Нижнем Новгороде пройдет праздничная акция "Счастливый билет" (18+) — все трамваи города 24 декабря станут участниками необычного розыгрыша, организованного ООО "Экологические проекты".

По условиям акции каждый пассажир, оплативший проезд в трамвае через терминал в этот день, автоматически становится участником. Победителями станут обладатели билетов, номера которых заканчиваются на три одинаковые цифры: "111", "222", "333", "444", "555", "666", "777", "888" или "999".

Тем, кому улыбнется удача, организаторы вручат по ящику мандаринов. Чтобы получить приз, необходимо в течение 24 или 25 декабря сообщить о выигрыше. Сделать это можно, позвонив по телефону 8 (831) 200-01-11 (доб. 7) или отправив сообщение в соцсети Корпорации развития Нижегородской области.

Отмечается, что забрать ящик мандаринов можно будет только при предъявлении выигрышного билета.

Ранее по Нижнему Новгороду начали курсировать новогодние трамваи.