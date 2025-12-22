Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присоединился к благотворительной акции "Елка желаний". Она прошла после итогового заседания правительства региона 22 декабря. Глава области снял с новогодней елки шар с заветными желаниями детей из нижегородской семьи участника СВО.

Старший сын военнослужащего, 16-летний Александр, увлекается видеомонтажом и созданием цифрового контента. Он мечтает о ноутбуке для обработки видео — техника поможет ему развивать творческие навыки и раскрывать способности. Средний сын, 12-летний Артем, любит исследовать природу и все летние каникулы проводит в активных велопрогулках. Новый велосипед, о котором он попросил, даст ему больше возможностей для занятий спортом и любимого хобби. Младшей в семье, 7-летней Анастасии, нравятся музыка, интерактивные развивающие игры и мультфильмы. Девочка загадала музыкальную игрушку.

Глеб Никитин отметил, что команда правительства Нижегородской области традиционно участвует в ежегодной акции "Елка желаний". По его словам, каждый шар на елке — это чья-то вера в чудо, а сама акция уже стала добрым новогодним символом. Губернатор подчеркнул, что чудеса создаются руками людей, поэтому участники хотят порадовать юных нижегородцев добрыми делами и помочь исполнить их мечты.

К акции "Елка желаний" также присоединились председатель Заксобрания Евгений Люлин, замы губернатора, зампреды правительства, министры и другие руководители органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин исполнит желания трех детей, поучаствовавших в "Елке желаний". По последним данным, мечта 5-летнего мальчика попробовать себя в роли сотрудника ДПС уже исполнилась.