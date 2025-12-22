Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 19:05Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
Общество

Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО

22 декабря 2025 18:48 Общество
Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присоединился к благотворительной акции "Елка желаний". Она прошла после итогового заседания правительства региона 22 декабря. Глава области снял с новогодней елки шар с заветными желаниями детей из нижегородской семьи участника СВО.

Старший сын военнослужащего, 16-летний Александр, увлекается видеомонтажом и созданием цифрового контента. Он мечтает о ноутбуке для обработки видео — техника поможет ему развивать творческие навыки и раскрывать способности. Средний сын, 12-летний Артем, любит исследовать природу и все летние каникулы проводит в активных велопрогулках. Новый велосипед, о котором он попросил, даст ему больше возможностей для занятий спортом и любимого хобби. Младшей в семье, 7-летней Анастасии, нравятся музыка, интерактивные развивающие игры и мультфильмы. Девочка загадала музыкальную игрушку.

Глеб Никитин отметил, что команда правительства Нижегородской области традиционно участвует в ежегодной акции "Елка желаний". По его словам, каждый шар на елке — это чья-то вера в чудо, а сама акция уже стала добрым новогодним символом. Губернатор подчеркнул, что чудеса создаются руками людей, поэтому участники хотят порадовать юных нижегородцев добрыми делами и помочь исполнить их мечты.

К акции "Елка желаний" также присоединились председатель Заксобрания Евгений Люлин, замы губернатора, зампреды правительства, министры и другие руководители органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин исполнит желания трех детей, поучаствовавших в "Елке желаний". По последним данным, мечта 5-летнего мальчика попробовать себя в роли сотрудника ДПС уже исполнилась.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Ёлка желаний СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных