Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 08:00Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу
23 декабря 2025 07:00Перевозчиков еще для трех автобусных маршрутов нашли в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 20:46Нижегородское правительство высоко оценило реализацию нацпроектов в 2025 году
22 декабря 2025 20:00Инспекторы проверили нижегородские елочные базары: нарушений не найдено
22 декабря 2025 19:28У нижегородской компании изымают здание бывшего приюта в Москве
22 декабря 2025 19:05Диетолог Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
Общество

Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу

23 декабря 2025 08:00 Общество
Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Плавучий ресторан в Дзержинске был оштрафован за нарушение законодательства в период административного приостановления своей деятельности. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Ранее по решению суда компания, управляющая заведением, была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Причиной стало нарушение требований технических регламентов. В качестве наказания суд приостановил работу ресторана на 90 суток.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав из Дзержинского районного отдела ГУФССП России по Нижегородской области вручил руководителю организации необходимые документы и разъяснил ответственность за неисполнение решения суда.

На протяжении всего срока приостановки сотрудники службы регулярно проверяли соблюдение запрета. Однако в ходе одной из проверок приставы установили, что ресторан продолжает обслуживать гостей, несмотря на действующий запрет.

В связи с этим в отношении юридического лица был составлен протокол по статье 17.14 КоАП РФ — за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Организация получила административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

После этого новых нарушений зафиксировано не было. По окончании установленного срока и после оплаты штрафа исполнительное производство было завершено. В настоящее время ресторан на воде возобновил работу и вновь открыт для посетителей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы закрыли кафе в Нижнем Новгороде из-за официантов-нелегалов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кафе ФССП Штраф
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 20:43Кафе в Лыскове закрыли на 90 суток из-за серьезных нарушений
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
06 июня 2025 14:00Популярную шаурмичную в Нижнем Новгороде закрыли из-за антисанитарии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных