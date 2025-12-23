Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу Общество

Плавучий ресторан в Дзержинске был оштрафован за нарушение законодательства в период административного приостановления своей деятельности. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Ранее по решению суда компания, управляющая заведением, была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Причиной стало нарушение требований технических регламентов. В качестве наказания суд приостановил работу ресторана на 90 суток.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав из Дзержинского районного отдела ГУФССП России по Нижегородской области вручил руководителю организации необходимые документы и разъяснил ответственность за неисполнение решения суда.

На протяжении всего срока приостановки сотрудники службы регулярно проверяли соблюдение запрета. Однако в ходе одной из проверок приставы установили, что ресторан продолжает обслуживать гостей, несмотря на действующий запрет.

В связи с этим в отношении юридического лица был составлен протокол по статье 17.14 КоАП РФ — за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Организация получила административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

После этого новых нарушений зафиксировано не было. По окончании установленного срока и после оплаты штрафа исполнительное производство было завершено. В настоящее время ресторан на воде возобновил работу и вновь открыт для посетителей.

