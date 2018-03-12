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Общество

ГК "Мать и дитя" вложила более 60 млн рублей в создание новой клиники в Нижнем Новгороде

14 марта 2018 16:44  [192] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа компаний "Мать и дитя" вложила более 60 млн рублей в создание новой клиники в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, открытие клиники состоялось 14 марта 2018 года.

По словам генерального директора группы компаний Марка Курцера, в год в клинике планируется делать до тысячи ЭКО в год, в том числе процедуры по квотам ОМС для жителей Нижегородской области. В клинике создано около 100 новых рабочих мест, сумма инвестиций составила более 60 млн рублей. Он также отметил, что группа компаний рассматривает возможность продолжения инвестиций в регион.

На торжественном открытии клиники присутствовали врио губернатора области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич. Глеб Никитин подчеркнул, что правительство области намерено поддерживать другие проекты компании "Мать и дитя". "Мы уделяем огромное внимание в Нижегородской области развитию репродуктивных технологий, и открытие этой клиники - прекрасное дополнение к существующей государственной системе родовспоможения. Это возможность освоения и распространения в регионе самых современных технологий и практик", - сказал он.

Михаил Бабич обратил внимание, что уровень присутствия данной компании в регионах ПФО очень высокий: семь клиник и два госпиталя. По его словам, один госпиталь уже работает в Уфе, до конца марта госпиталь открывается также в Самаре.

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