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Общество

Электричество отключено в 19 домах Канавинского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 15 марта

15 марта 2018 12:13  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электричество отключено в 19 домах Канавинского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 15 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Согласно информации, с 09:00 до 16:00 от электроснабжения будут отключены 14 домов: ул. Искры, д. 12, 13, 14, 16/24, 20, 22; ул. Чонгарская, д. 23, 25, 27, 24/16, 26, 28; ул. Журова, д. 15, 19а. В доме №2 по ул. Авангардная электричество будет выключено с 14:00 до 18:00. Также с 10:00 до 15:00 без света останутся жильцы домов №№1 и 3 по ул. Даля и д.14 по ул. Революционная. С 09:00 до 15:00 электроснабжение будет отключено в д.17 по пр. Героев (Московский район).

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