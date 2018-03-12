Полиция изъяла листовки и атрибутику из штаба Навального в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция изъяла листовки и атрибутику из штаба политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом штаб сообщил 15 марта 2018 года.

Согласно информации, представители правоохранительных органов изъяли все листовки, наклейки, буклеты и значки.

В то же время, как сообщается в документах избирательной комиссии Нижегородской области, 7 марта избирком рассмотрел заявление Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД. В заявлении полиция просила дать оценку печатным материалам (листовкам) из серии "Забастовка избирателей!".

В частности, согласно данным комиссии, ряд листовок отвечает признакам предвыборной агитации, установленным пп 6 п.1 ст.49 ФЗ о выборах президента РФ. Согласно закону, предвыборной агитацией признается деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата. По мнению избиркома, содержание листовки формирует отрицательное отношение избирателей ко всем кандидатам на должность.

В связи с этим избирком постановил признать материалы изготовленными и распространяемым с нарушением требований избирательного законодательства и обратиться в ГУ МВД с представлением о пресечении распространения указанных печатных агитматериалов.