Последние новости рубрики Происшествия
15 марта 2018 19:00  [19] Два жителя Дзержинска Нижегородской области приговорены к 17 годам каждый за убийство таксиста
15 марта 2018 18:34  [72] КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта
15 марта 2018 17:59  [88] Мужчина напал с ножом на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде
15 марта 2018 15:55  [816] Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 12 годам за действия сексуального характера в отношении девочки
15 марта 2018 14:48  [150] Пострадавший от взрыва газа житель Грозного доставлен спецбортом МЧС в нижегородский ожоговый центр
15 марта 2018 12:17  [163] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует травмирование работника при валке леса в Починковском районе
15 марта 2018 12:06  [131] Житель Кулебакского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве отчима
15 марта 2018 11:58  [1164] Водитель Kia погиб при столкновении трёх автомобилей в Городецком районе Нижегородской области 14 марта
15 марта 2018 11:30  [227] Две женщины и младенец пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 марта
15 марта 2018 10:10  [303] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве из револьвера посетителя хостела в Мулино
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде

15 марта 2018 17:59  [88] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина напал с ножом на полицейского на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 14 марта 2018 года. Об этом пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ПФО 15 марта.

Согласно информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вытащил нож и, размахивая им, стал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления. При этом на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал. Нож у гражданина был выбит из рук и изъят полицейскими.

Нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Установлено, что задержанный – 30-летний нигде не работающий местный житель. По этому факту проводится проверка. Материалы направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вокзал МВД
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph