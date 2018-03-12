Мужчина напал с ножом на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина напал с ножом на полицейского на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 14 марта 2018 года. Об этом пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ПФО 15 марта.

Согласно информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вытащил нож и, размахивая им, стал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления. При этом на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал. Нож у гражданина был выбит из рук и изъят полицейскими.

Нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Установлено, что задержанный – 30-летний нигде не работающий местный житель. По этому факту проводится проверка. Материалы направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения.