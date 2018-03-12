Директор управления муниципальных кладбищ предложил передать мемориалы и памятники на баланс Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов предложил передать мемориалы и памятники, расположенные на кладбищах, на баланс Нижнего Новгорода. С такой инициативой он выступил на заседании комиссии Гордумы по социальной политике 15 марта 2018 года.

Председатель комиссии Василий Пушкин поинтересовался, как идет подготовка к 9 мая, все ли мемориалы и памятники будут благоустроены ко Дню Победы. Ингликов ответил, что в этом году сотрудники управления все приведут в порядок. "По факту, эту работу должны выполнять предприятии, на балансе которых находятся объекты. Все мемориалы в городе закреплены за заводами. Я не доволен их "шефством" над объектами. Прошу провести инвентаризацию. Яркий пример "бесхозного" объекта – мемориал, установленный в память о погибших моряках-подводниках на подлодке "Курск". По сути, за памятником никто не ухаживает. Необходимо выделять средства из бюджета города на эти цели", - обратил внимание Ингликов.

Депутаты поддержали предложение о необходимости бюджетного софинансирования по ремонту и благоустройству мемориалов и решили проработать этот вопрос.