Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии на территории Нижегородской ярмарки примут участие представители СУ СКР по Нижегородской области, Приволжского таможенного управления, ГУФСИН по Нижегородской области, ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области, УФНС по Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области, УГИБДД ГУМВД РФ по Нижегородской области, ГУ Минюста России по Нижегородской области, а также Военного комиссариата Нижегородской области.

Соискатели смогут пройти прямое собеседование с работодателями по вопросам трудоустройства, ознакомиться с льготами, характером и условиями работы, задать уточняющие вопросы работодателю напрямую и оставить свое резюме.

Кроме того, гости торжественного мероприятия смогут увидеть показательные выступления спецподразделений, мастер-классы, праздничный концерт, а также принять участие в конкурсах для детей и взрослых.