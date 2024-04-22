Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2024 12:55  [35] Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде
29 апреля 2024 10:26  [154] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Дети. Экология. Будущее"
28 апреля 2024 18:48  [332] Нижегородцы провели лекцию по музыкальной журналистике в Бухаре
28 апреля 2024 17:03  [307] Ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской
28 апреля 2024 13:45  [333] Юнармейцы Советского района посетили поезд Минобороны РФ "Сила в правде"
28 апреля 2024 12:03  [421] Каштаны высадили в сквере Интернационалистов в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024 11:33  [429] Городецкая Госжилинспекция получила почти 700 жалоб с начала 2024 года
28 апреля 2024 10:49  [429] Пешеходные дорожки ремонтируют в сквере Валерия Иконникова в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024 09:50  [423] Евгений Люлин: "Тысячи врачей и фельдшеров круглосуточно принимают вызовы, спешат оказать неотложную помощь людям"
28 апреля 2024 09:40  [343] Нижегородские учреждения культуры будут сотрудничать с коллегами из Бухары
Общество

Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде

29 апреля 2024 12:55  [35] Общество

Ярмарка вакансий силовиков "Служу Отечеству!" пройдет в Нижнем Новгороде 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии на территории Нижегородской ярмарки примут участие представители СУ СКР по Нижегородской области, Приволжского таможенного управления, ГУФСИН по Нижегородской области, ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области, УФНС по Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области, УГИБДД ГУМВД РФ по Нижегородской области, ГУ Минюста России по Нижегородской области, а также Военного комиссариата Нижегородской области.

Соискатели смогут пройти прямое собеседование с работодателями по вопросам трудоустройства, ознакомиться с льготами, характером и условиями работы, задать уточняющие вопросы работодателю напрямую и оставить свое резюме.

Кроме того, гости торжественного мероприятия смогут увидеть показательные выступления спецподразделений, мастер-классы, праздничный концерт, а также принять участие в конкурсах для детей и взрослых.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФССП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph