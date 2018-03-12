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Происшествия

Разыскиваемая в Нижнем Новгороде школьница найдена живой

16 марта 2018 15:59  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разыскиваемая в Нижнем Новгороде школьница найдена живой. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 16 марта 2018 года.

Согласно информации, девочка не вернулась домой 15 сентября. О ее поиске объявлял поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Ее обнаружили полицейские в рамках организованной по факту пропажи проверки.

В ближайшее время школьница будет доставлена к следователям СК, которым предстоит выяснить все обстоятельства ее отсутствия. Проведение проверки продолжается.

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