Последние новости рубрики Экономика
16 марта 2018 17:50  [42] Нижегородское правительство прогнозирует рост объемов промпроизводства в 2018 году на 3,4%
16 марта 2018 17:05  [80] "Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов
16 марта 2018 16:54  [327] "Заксобрание уделяет большое внимание вопросам оптимизации налоговой нагрузки на промышленные организации", - Евгений Лебедев
16 марта 2018 16:35  [107] Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году
16 марта 2018 12:25  [234] Владимир Путин поручил подготовить предложения по декриминализации "отдельных деяний" предпринимателей
16 марта 2018 11:20  [262] Севооборот технической конопли впервые вводится в Нижегородской области в 2018 году
15 марта 2018 16:40  [1625] Нижегородское правительство намерено в марте увеличить расходы бюджета-2018 на 1,6 млрд рублей
15 марта 2018 16:13  [412] Нижегородское правительство намерено в марте выделить 102 млн рублей на доведение зарплаты бюджетников до МРОТ в 2018 году
15 марта 2018 10:58  [247] Госдолг Нижегородской области снизился на 0,66% за февраль 2018 года
14 марта 2018 12:09  [328] Нижегородское правительство увеличило финансирование адресной инвестпрограммы 2018 года на 571 млн рублей
Экономика

"Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов

16 марта 2018 17:05  [80] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ОАО "Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов. Об этом управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев сообщил на пресс-завтраке 16 марта 2018 года.

Он отметил, что данные мероприятия были проведены в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По итогам ремонтной кампании работоспособность данных коллекторов была восстановлена на 100%, что означает прекращение вытекания фекальных отходов на открытый грунт и подтапливание помещений жилых домов.

"Износ сетей не только в Нижнем Новгороде, но по всей России составляет от 70 до 90%, поэтому нужно понимать, что мы к безаварийной ситуации придем не в один год. Поэтому нужно относиться к этому в рабочем порядке и понимать, что нижегородский водоканал тратит все свои усилия не только на локализацию этих аварийных моментов, но и опережение. Денежные средства тоже ограничены, поэтому мы не можем большими темпами вкладывать денежные средства, но кредит доверия к нам значительно возрос за последний период, поэтому мы будем планомерно проводить работу по улучшению ситуации в городе", - подвел итог управляющий директор.

В свою очередь, генеральный директор предприятия Сергей Белов сообщил о том, что в течение 2018 года на содержание водоканала поступят более 400 бесхозных объектов. На данный момент заканчивается их оформление в муниципальную собственность.

Напомним, что более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph