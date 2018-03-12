"Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ОАО "Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов. Об этом управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев сообщил на пресс-завтраке 16 марта 2018 года.



Он отметил, что данные мероприятия были проведены в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По итогам ремонтной кампании работоспособность данных коллекторов была восстановлена на 100%, что означает прекращение вытекания фекальных отходов на открытый грунт и подтапливание помещений жилых домов.



"Износ сетей не только в Нижнем Новгороде, но по всей России составляет от 70 до 90%, поэтому нужно понимать, что мы к безаварийной ситуации придем не в один год. Поэтому нужно относиться к этому в рабочем порядке и понимать, что нижегородский водоканал тратит все свои усилия не только на локализацию этих аварийных моментов, но и опережение. Денежные средства тоже ограничены, поэтому мы не можем большими темпами вкладывать денежные средства, но кредит доверия к нам значительно возрос за последний период, поэтому мы будем планомерно проводить работу по улучшению ситуации в городе", - подвел итог управляющий директор.



В свою очередь, генеральный директор предприятия Сергей Белов сообщил о том, что в течение 2018 года на содержание водоканала поступят более 400 бесхозных объектов. На данный момент заканчивается их оформление в муниципальную собственность.



Напомним, что более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году.